Гляньте на Кабул: в ГД оценили призыв разместить военных из США на Украине

Депутат Госдумы Елена Панина отреагировала на призыв бывшего главы МИД Украины Павла Климкина разместить на своей территории военный контингент США. В беседе с РИА Новости парламентарий заявила, что данная идея является прямым путём к американской оккупации.

Те, кто поставил Украину под внешнее управление США, теперь готовы идти дальше и призывают к прямой американской оккупации, — подчеркнула депутат.

Панина считает, что киевские власти не сделали выводов из происходящего в Кабуле.

Сейчас американские военные бегут из Афганистана. Уж не их ли Климкин хотел бы перебазировать на Украину? На фоне той атмосферы, которая царит сегодня в Кабуле, призыв Климкина едва ли найдёт понимание у американских военных. Похоже, события последних дней так ничему и не научился киевские элиты, — отметила политик.

Ранее стало известно, что Павел Климкин призвал президента страны Владимира Зеленского обговорить с американским президентом Джо Байденом размещение на территории страны армии США. Он считает, что соглашение о безопасности между Украиной и США поможет сдерживать Россию.