Зеленскому посоветовали впустить на Украину американские войска

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал президента страны Владимира Зеленского обговорить с американским президентом Джо Байденом размещение на территории страны армии США. Его предложение прозвучало в эфире телеканала НТА.

Он считает, что соглашение о безопасности между Украиной и США поможет сдерживать Россию.

Это оружие и это размещение, конечно, постепенное американских подразделений, американской инфраструктуры, — сказал бывший министр иностранных дел.

Кроме того, он порекомендовал Зеленскому настоять на включении Украины в состав НАТО как полноправного члена. Особый статус вне военного блока стране не нужен, считает Климкин. Он привёл в пример Афганистан, у которого именно такой статус и был.

Не нужно вестись на какие-то вещи, кроме реального партнёрства и союзничества с нашими друзьями, — заявил Климкин.

Встреча Зеленского с Байденом запланирована на 30 августа. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что визит Зеленского покажет поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США. Это произойдёт на фоне «продолжающейся территориальной агрессии» России в Донбассе и в Крыму.