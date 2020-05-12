Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ прошло уже в привычном для последних месяцев формате видеоконференции. Встреча была полностью закрытой, однако известно, что разговор длился дольше запланированного — итоговая пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова началась на полтора часа позже.

В центре внимания, как рассказал российский министр, была ситуация с распространением коронавируса. На постсоветском пространстве к проблеме отнеслись по-разному. В то время как большинство стран признали угрозу эпидемии и приняли необходимые меры, были и те, кто отрицал опасность лёгочной пневмонии, вызываемой SARS-CoV-2, или не признавал наличие заражённых среди населения. Так, власти Таджикистана объявили о первом случае коронавируса лишь 30 апреля перед визитом в страну представителей Всемирной организации здравоохранения. Меньше чем через неделю свой пост потерял министр здравоохранения Насим Олимзода. Сейчас в бывшей союзной республике, по официальным данным, насчитывается чуть менее 700 подтверждённых случаев инфицирования.

В Туркменистане не только не признают наличие больных, но само слово «коронавирус» под запретом. Тем не менее на въездах в города людям меряют температуру, а салоны общественного транспорта регулярно дезинфицируют. Власти Белоруссии, напротив, не отрицают эпидемию в стране, но при этом не вводят карантин, несмотря на то, что число заболевших уже превысило 22 тысячи. Президент Александр Лукашенко оправдывает своё решение, прежде всего, экономическими причинами.

Что касается СНГ, то я бы не сказал, что мы все «кто в лес, кто по дрова». Да, есть нюансы, но в СНГ функционирует координационный совет по санитарной охране территорий от инфекционных заболеваний. Он объединяет все страны СНГ. Они все имеют доступ к информации, которая там обсуждается. Совет уже дважды заседал по вопросам коронавирусной инфекции в марте и апреле. В мае назначено очередное заседание и создана специально по коронавирусу рабочая группа, — сказал Лавров журналистам.

Виктор Толочко/РИА Новости

Министр добавил, что на Совете глав СНГ, который пройдёт 29 мая в формате видеоконференции, могут быть рассмотрены два проекта соглашений, подготовленных Роспотребнадзором в связи с распространением коронавируса. «Дело делается», подчеркнул он.

Обсуждение темы коронавируса, однако, пришлось на время прервать из-за технической проблемы: экран, на который были выведены участвующие в конференции журналисты, готовился погаснуть. Лавров попросил устранить неполадку и добавил, что ему не «хотелось бы, чтобы техническое оснащение МИД Российской Федерации отставало от мировых стандартов». Один из представителей СМИ в шутку сказал, что всему виной хакеры.

Внутренние хакеры, жучки называются, — с улыбкой ответил министр.

Спустя пару минут сессия вопросов-ответов продолжилась, на этот раз речь шла о другой теме — фальсификации истории и 75-летии победы в Великой Отечественной войне. Не обошлось и без упоминания размещённого Вашингтоном поста в социальных сетях, в котором победа над фашизмом приписывалась исключительно США и Великобритании без упоминания роли Советского Союза.

Министр сослался на слова российского президента Владимира Путина, сказанные в ходе неформального саммита СНГ в декабре 2019 года о том, что «необходимо защищать и оберегать историческую правду, историческую память и не допускать того, чтобы молодёжь в странах, которые пережили Вторую мировую войну, воспитывалась в духе предательства подвига наших отцов и дедов».

Найдём с американцами формат, в рамках которого эти вопросы можно поставить и послушать, как они оценивают нынешнюю ситуацию, — сказал Лавров.

По его словам, её можно назвать лишь «прискорбной», особенно с учётом ранее сделанного совместного заявления президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по поводу 75-й годовщины встречи на Эльбе.