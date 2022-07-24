Главы МИД России и Египта обсудили пути разрешения украинского конфликта

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров и Самех Шукри

Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри в ходе встречи в Каире обсудили конфликт на Украине и пути его разрешения. Египетская сторона подтвердила приверженность дипломатическому способу урегулирования ситуации, сообщает РИА Новости.

Мы обсудили международную ситуацию, в первую очередь украинский вопрос. Египет вновь подтвердил желание достичь дипломатического решения конфликта на основе мудрости и диалога, — цитирует агентство Шукри.

С визита в Каир начинается турне Лаврова по странам Африки. Глава российского внешнеполитического ведомства намерен выступить перед Лигой арабских государств (ЛАГ) и разъяснить позицию Москвы по ситуации на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что встреча Лаврова с Шукри началась под пристальным вниманием СМИ. По ее словам, журналисты ждали «тожественного появления изоляции, а она не пришла».