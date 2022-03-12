Главы генштабов ВС РФ и Турции провели телефонные переговоры

Председатель Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером. Стороны обсудили темы, представляющие взаимный интерес, сообщили в Минобороны РФ. В Генштабе Турции заявили, что на переговорах были затронуты вопросы безопасности.

Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, — заявили в Минобороны РФ.

Ранее турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез сообщил, что Анкара не желает быть стороной санкций против России и выступает за решение вопросов дипломатическим путём. Он выразил надежду на то, что западные ограничительные меры не коснутся поставок российского газа в страну.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что недостаточная реакция международного сообщества на признание Крыма в 2014 году российским привела к нынешней спецоперации России на Украине. Он высказал мнение, что нужно было «наказать» Россию ещё тогда.