Турция отказалась вводить санкции против России из-за Украины

Турция не желает быть стороной санкций против России, Анкара остаётся на стороне дипломатии, заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, слова которого приводит CNN Turk. Он также выразил надежду, что западные санкции не коснутся поставок российского газа.

Наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган. — NEWS.ru) тоже заявил — мы не хотим быть стороной санкций. У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путём, — отметил Донмез.

Глава ведомства добавил, что Анкара ожидает того, что санкции против Москвы не будут направлены в сторону поставок российского газа в страну.

Мы ожидаем, что это не коснётся нас. Такого разговора не было. У нас тоже частые диалоги. У Турции нет проблем с поставками природного газа, — заметил министр.

При этом ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что недостаточная реакция мирового сообщества на признание Крымского полуострова в 2014 году российским привела к нынешней спецоперации России на Украине. С таким заявлением глава государства выступил на церемонии открытия Антальского дипломатического форума в пятницу. Он высказал мнение, что нужно было «наказать» Россию ещё тогда.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.