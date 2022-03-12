Эрдоган: Россию нужно было наказать ещё в 2014 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что недостаточная реакция мирового сообщества на признание Крымского полуострова в 2014 году российским привела к нынешней спецоперации России на Украине. С таким заявлением глава государства выступил на церемонии открытия Антальского дипломатического форума в пятницу. Он высказал мнение, что нужно было «наказать» Россию ещё тогда, передаёт агентство «Анадоглу».

К сожалению, международное сообщество не выявило необходимой чувствительности и не предоставило необходимой поддержки для устранения этой несправедливости, — сказал Эрдоган.

Президент Турции особо отметил, что в данной ситуации Запад оставил Украину «наедине в справедливой борьбе». Он также назвал эту страну «другом и соседом Турции» и подчеркнул, что Анкара выступает против агрессивных шагов в регионе.

По словам Эрдогана, в нынешней ситуации нельзя «подливать масла в огонь» противоречий России и Украины.

Человечество должно стремиться к миру, а не к войне. Нельзя подливать огонь в противоречия между странами. Это не принесёт пользы ни одной из сторон. Надеемся на здравомыслие и достижение согласия, скорейшее прекращение огня. Турция готова к посильному вкладу в обеспечение стабильности в регионе, в том числе посредством применения требования Конвенции Монтрё, — подчеркнул президент.

Турецкий лидер снова призвал к реформе системы ООН, которая, по его словам, демонстрирует свою слабость в отношении вызовов современности.

В своих предыдущих заявлениях президент Турции раскритиковал страны, в которых российские деятели культуры и студенты подвергаются нападкам из-за событий на Украине. По его словам, это является проявлением фашизма и не способствует урегулированию конфликта.