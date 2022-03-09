Эрдоган назвал проявлением фашизма нападки на российских деятелей культуры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны, в которых российские деятели культуры и студенты подвергаются нападкам из-за событий на Украине. По его словам, это является проявлением фашизма и не способствует урегулированию конфликта, сообщает агентство Anadolu.

Мы осуждаем происходящие в ряде стран нападки на студентов и деятелей культуры из России, а также критику в адрес российской культуры. Мы считаем это неприемлемым. Это проявление фашизма, — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул, что ситуация на Украине должна быть разрешена дипломатическим путём.

Ранее сообщалось, что после начала спецоперации РФ в Донбассе на Западе потребовали от российских артистов, выступающих за рубежом, определиться со своей позицией в отношении событий на Украине. Речь шла о возможном расторжении контрактов с европейскими и американскими площадками. В результате работы лишились дирижёр Валерий Гергиев, оперная певица Анна Нетребко, были отменены гастроли пианиста Дениса Мацуева.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Моcкалькова рассказала, что из-за событий на Украине российских студентов начали отчислять из европейских вузов. О дискриминации россиян в школах и высших учебных заведениях сообщили послы РФ в Великобритании и Чехии.