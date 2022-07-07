Главы ФБР и МИ-5 заявили о растущей угрозе промышленного шпионажа Китая Руководство ФБР и МИ-5 заявили о растущей угрозе промышленного шпионажа со стороны Китая

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Западные компании в ближайшее время столкнутся со всё возрастающей угрозой промышленного шпионажа со стороны Китая. Такое мнение высказали директор ФБР США Кристофер Рей и глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум. Их слова приводит Financial Times.

Китайское правительство представляет собой ещё более серьёзную угрозу для западного бизнеса, чем могут представить себе многие искушённые предприниматели, Когда вы имеете дело с китайской компанией, знайте, что вы также имеете дело с китайским правительством, то есть Министерством государственной безопасности КНР и Народно-освободительной армией Китая, — заявил Рей.

Он также напомнил, что при промышленном шпионаже Пекин часто использует механизм SPAC (special purpose acquisition company). Это специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям, создаваемая инвесторами и размещаемая на бирже. При объединении со SPAC обычной компании последняя становится публичной. По мнению Рея, таким образом китайцы могут получать доступ к коммерческой тайне интересующих их фирм.

По словам главы ФБР, они открывают одно новое расследование по факту шпионажа со стороны Китая каждые 12 часов. При этом оценивать исходящие от спецслужб Китая угрозы становится всё сложнее, так как Пекин ограничивает доступ к необходимым данным.

По словам Маккаллума, с 2018 года количество связанных с промышленным шпионажем расследований выросло в семь раз.

Китай — самая опасная из всех угроз в том смысле, что она проникает во многие аспекты жизни нашей страны, — сказал Маккаллум.

Он напомнил, что в стране обучается около 150 тысяч студентов из Поднебесной, за последнее время были депортированы за связь в китайскими спецслужбами 50 из них.