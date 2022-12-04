Главред «Дождя» опроверг информацию о переезде телеканала в Грузию Главред телеканала «Дождь» Дзядко: канал остается в Латвии, несколько сотрудников увольняются

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) остается в Латвии, несколько сотрудников объявили, что увольняются, сообщил главный редактор Тихон Дзядко в интервью РИА Новости. По его словам, информация СМИ о переезде канала в Грузию не соответствует действительности и является ложью.

Канал остается там, где он находится. Да, несколько человек объявили, что увольняются, — сказал Дзядко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что телеканал «Дождь» после скандала с ведущим, заявившим в эфире о помощи российской армии, рассматривает возможность переезда в Грузию. Источники в окружении гендиректора телеканала Натальи Синдеевой утверждали, что сейчас она проводит консультации с юристами, а в Тбилиси у редакции уже есть студия и готовая техническая база.

До этого «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, попытавшаяся оправдать «Дождь» в том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. Она назвала высказывание Коростелева недопустимым, а также уточнила, что в его словах сквозила двусмысленность. Вслед за Коростелевым об уходе с «Дождя» объявили журналисты Маргарита Лютова и Владимир Роменский.

Затем о своем уходе с должности объявила продюсер телеканала и девушка Коростелева Дарина Лукутина. Она подчеркнула, что журналист в рамках разговора об оснащении ВС РФ оговорился из-за напряжения от приходящих новостей. Лукутина заявила, что не понимает, как можно было пожертвовать сотрудником, чтобы «понравиться другому государству».

В свою очередь глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что у журналистов телеканала «Дождь» необходимо отобрать разрешение на пребывание в стране. По его мнению, данному СМИ не место в Латвии.