Главком украинской армии не исключил наступления в Донбассе

https://static.news.ru/photo/28103318-90cc-11eb-b5e8-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Киев просчитывает любые варианты действий на востоке страны, в том числе наступление. Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак.

Идти в наступление? Ну конечно, возможно. Украинская армия должна быть готова, её основная задача — защитить территориальную целостность и независимость нашего государства. Чтобы выполнить эту задачу, мы должны быть готовы и наступать, и обороняться, и вести манёвренные действия. И днём, и ночью, и зимой, и летом — при любых условиях. Конечно, мы готовимся к наступлению <...>, у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины,— сказал Хомчак в интервью изданию «Гордон».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал проект мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, документ предложили Париж и Берлин, теперь его должны одобрить в Москве. Политик назвал пункты, содержащиеся в тексте, «очень мощным шагом» со стороны Франции и Германии. По его мнению, через неделю-две на видеоконференции в «нормандском формате» план должен стать «предметом мощного обсуждения».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала новый план урегулирования в Донбассе, о создании которого заявила Украина. Кремлю также не поступало по дипломатическим каналам предложений организовать двусторонние контакты лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, писал NEWS.ru.