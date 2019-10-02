https://static.news.ru/photo/6fe12d3e-e509-11e9-9280-fa163e074e61_660.jpg Хендрик Вебер Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский не оправдал надежд по Крыму, заявил глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер.

Была большая надежда на нового президента Украины, но надежды, мы видим, не оправдались. Война в Донбассе продолжается, вопрос с Крымом так и не решён, — цитирует Вебера РИА Новости.

Он также отметил, что решение вопроса по признанию полуострова зависит не от Киева, а от Вашингтона или Брюсселя.

Народ в западных странах должен понять, что никакой аннексии не было, а это была здравая реакция крымского народа, который самостоятельно определил своё будущее, — подчеркнул Вебер.

Как ранее писал News.ru, подписание Россией и Украиной «формулы Штайнмайера», регулирующей конфликт в Донбассе, не приведёт к завершению войны в Донецкой и Луганской областях, поскольку в таком исходе не заинтересован Вашингтон.