Глава ВПП: риск голода из-за пандемии может достичь «библейских масштабов»

https://static.news.ru/photo/72b07524-e445-11ea-b137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Md. Rakibul Hasan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли сообщил, что риск голода из-за пандемии коронавирусной инфекции может достигнуть «библейских масштабов».

Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, — со $140 млн до пандемии до $270 млн уже до конца этого года — указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов, — привели слова Дэвида Бисли в ТАСС.

Он отметил, что на устранение последствий от пандемии, чтобы поддержать многие страны, нужно потратить около $5 млрд за полгода.

Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и, если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия. Цена бездействия будет невероятно высокой, нам следует действовать быстро и мудро, соблюдая баланс между немедленной экстренной помощью и восстановлением, рассчитанным на долгосрочную перспективу, — процитировали Дэвида Бисли в ТАСС.

Как отметил глава ВПП, по прогнозам, в Латинской Америке число голодающих возрастёт на 269% в Восточной и Центральной Азии — на уровне 135%, а в Южной Африке — до 90%.

Задача ВПП — обеспечить продовольствием 138 млн человек в 2020 году, это крупнейшая гуманитарная операция в истории. И этот беспрецедентный кризис требует невероятных средств — ВПП необходимы $4,9 млрд в ближайшие шесть месяцев, чтобы продолжать вести гуманитарную деятельность в 83 странах. Во многих из этих стран ВПП — единственная надежда на выживание, — пояснил Дэвид Бисли.

Он добавил, что из-за пандемии увеличится миграция и обострится социальная напряжённость, а проблема голода может затронуть даже те страны, которые раньше не сталкивались с этой проблемой.

Как писал NEWS.ru ранее, в ООН заявили, что пандемия коронавируса может спровоцировать продовольственный кризис в 27 странах. Отмечается, что в список попали страны Азии, Центральной Америки, Ближнего Востока, Африки. Например, Афганистан, Бангладеш, Эфиопия, Гаити, Сьерра-Леоне, Сомали, Йемен, Зимбабве.