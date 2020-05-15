Мир

Глава ВОЗ заявил о необходимости равного доступа к вакцинам от COVID-19

19:19, 15 мая 2020
Тедрос Аданом Гебрейесус Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Li Ye/XinHua​​​​​​​/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что мир сможет победить коронавирус только при условии справедливого доступа к вакцинам и терапевтическим средствам.

Лидеры должны объединиться в разработке новой политики доступа и операционного механизма, которые сделают реальностью высказанные в последние недели добрые намерения, — подчеркнул он.

По его словам, традиционные модели рынка для необходимых лекарственных препаратов в этом случае смогут обеспечить масштабы, которые необходимы для охвата всего мира, передаёт ТАСС.

На данный момент крайне важно открыто делиться знаниями, данными и интеллектуальной собственностью, — добавил Гебрейесус.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ВОЗ оценили расходы на здравоохранение в мире.

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