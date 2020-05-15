Глава ВОЗ заявил о необходимости равного доступа к вакцинам от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5ebd44f4-96c8-11ea-9e50-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Li Ye/XinHua​​​​​​​/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что мир сможет победить коронавирус только при условии справедливого доступа к вакцинам и терапевтическим средствам.

Лидеры должны объединиться в разработке новой политики доступа и операционного механизма, которые сделают реальностью высказанные в последние недели добрые намерения, — подчеркнул он.

По его словам, традиционные модели рынка для необходимых лекарственных препаратов в этом случае смогут обеспечить масштабы, которые необходимы для охвата всего мира, передаёт ТАСС.

На данный момент крайне важно открыто делиться знаниями, данными и интеллектуальной собственностью, — добавил Гебрейесус.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ВОЗ оценили расходы на здравоохранение в мире.