Глава ВОЗ заявил о необходимости равного доступа к вакцинам от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что мир сможет победить коронавирус только при условии справедливого доступа к вакцинам и терапевтическим средствам.
Лидеры должны объединиться в разработке новой политики доступа и операционного механизма, которые сделают реальностью высказанные в последние недели добрые намерения, — подчеркнул он.
По его словам, традиционные модели рынка для необходимых лекарственных препаратов в этом случае смогут обеспечить масштабы, которые необходимы для охвата всего мира,
На данный момент крайне важно открыто делиться знаниями, данными и интеллектуальной собственностью, — добавил Гебрейесус.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ВОЗ оценили расходы на здравоохранение в мире.
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