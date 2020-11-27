Глава ВОЗ рассказал, где нужно искать источник происхождения коронавируса

https://static.news.ru/photo/2d75c9de-30dd-11eb-9fd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liang Xu/Global Look Press

Поиски источника первого заражения коронавирусом следует искать в китайском городе Ухань. Именно там была зафиксирована первая вспышка. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнётся с Ухани в Китае, откуда пришло первое сообщение [о заражении], — заявил чиновник на брифинге.

По его словам, только на основе обнаруженных там данных можно будет вести изыскания повсюду, сообщает ТАСС.

Всемирная организация до сих пор не смогла определить от какого вида животных произошла передача коронавирусной инфекции человеку, несмотря на то что прошёл почти год с момент появления вируса. Директор организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что была возможна передача от нескольких видов животных. Вероятно, носителем вируса были летучие мыши, но в организации точно не уверены в этом. Специалисты допускают, что человек мог заразиться через множественные источники в разные периоды времени.

Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй) в конце 2019 года. Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции.

Как писал NEWS.ru, дальнейшая эпидемическая ситуация в мире будет ухудшаться. Она может оказаться даже тяжелее, чем за все предыдущие девять месяцев пандемии коронавируса, заявил директор управления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари. Он подчеркнул, что появление вакцины не означает завершение эпидемии.