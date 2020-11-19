ВОЗ предупредила о приближении более тяжёлого периода пандемии

https://static.news.ru/photo/301c2c06-2a83-11eb-959e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дальнейшая эпидемическая ситуация в мире будет ухудшаться. Она может оказаться даже тяжелее, чем за все предыдущие девять месяцев пандемии коронавируса, заявил директор управления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари.

Создание вакцины вовсе не означает завершение эпидемии, подчеркнул он.

Представитель ВОЗ отметил, что сейчас несколько вакцин находятся на финальной стадии разработки и уже прошли испытания. Однако рекомендации пока не получила ни одна из них.

Вакцина не будет одобрена до тех пор, пока не будет обеспечена её полная безопасность для людей. Мы слышали о четырёх вакцинах, которые признаны безопасными. Но должны быть проведены повторные испытания и исследования. Поэтому ни одна страна или компания ещё не получили официального разрешения на массовое производство вакцин, — цитирует аль-Мандари ТАСС.

Он добавил, что наступление зимы напрямую не связано с ростом числа заражений коронавирусом. По его словам, данные на основе изучения климатических особенностей разных стран свидетельствуют о том, что скорость распространения заболевания не зависит от времени года. Разница же заключается в том, что по сравнению с летним сезоном поведение людей зимой меняется: они проводят больше времени в закрытых, плохо проветриваемых помещениях. Именно поэтому вирус распространяется быстрее, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ подали производители российской вакцины «Спутник V».