ВОЗ не исключила заражение первичных больных COVID-19 от разных носителей

https://static.news.ru/photo/9f3b99de-2db5-11eb-820e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Несколько первичных заболевших коронавирусной инфекцией, вероятно, были инфицированы от разных носителей в разное время. Об этом заявил на брифинге директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Может быть больше чем один первичный случай, потому что, вероятна передача от нескольких видов животных. Появляется всё больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах, — заявил Райан.

Эксперт подчеркнул, что вирус имеет естественное происхождение. Вероятно, его носителем были летучие мыши, но человек мог заразиться через множественные источники в различные периоды времени.

Мы не знаем, был ли это человек, который привёл к росту случаев, было ли это животное или заражение окружающей среды. Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в Ухани, — цитирует директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям РИА Новости.

Специалистам потребовался год исследований, чтобы определить первичный источник заражения в случае ближневосточного респираторного синдрома, отметила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Как писал NEWS.ru, в ВОЗ выразили надежду, что коронавирус будет побеждён с помощью вакцин. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что вакцины вместе с другими протестированными мерами общественного здравоохранения положат конец пандемии.