Глава ВОЗ заявил, что отменённое Рождество лучше «отмены жизни»

В канун рождественских и новогодних праздников и на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал по возможности отменить праздничные мероприятия, чтобы снизить риски распространения инфекции. Он понимает, что все люди устали от пандемии, однако, по его словам, «отменённый праздник лучше отменённой жизни», передаёт ВВС.

По мнению главы ВОЗ, это сложное решение необходимо для возвращения к нормальной жизни и защиты людей.

В каких-то случаях это будет означать отмену или перенос мероприятий. Но лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем отпраздновать сейчас, а потом скорбеть, — добавил он.

Гебрейесус отметил, что в 2022 году мир должен победить пандемию коронавируса за счёт вакцинации не менее 70% населения в каждой стране к июню.

Ранее сообщалось, что «омикрон»-штамм коронавируса стал доминирующим в США. На него пришлось 73,2% заражений за период с 12 по 18 декабря, о чём свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В ряде регионов страны, в том числе на северо-западе и юго-востоке, доля заразившихся «омикроном» превысила 90%. Доля «дельта»-штамма снизилась до 26,6%.