Глава ВОЗ обеспокоен темпами роста числа заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7ad4365e-7448-11ea-b578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с заявлением. Он обеспокоен темпами распространения коронавируса на планете.

Я глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением инфекции. Болезнь выявлена практически во всех странах и территориях, — отметил Гебрейесус.

По его словам, за последнюю неделю число смертей удвоилось, а в ближайшее время численность заражённых на планете достигнет одного миллиона человек. На сегодняшний день в мире выявлено более 859 тысяч человек, которые заразились, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц.

NEWS.ru сообщал ранее о представителе ВОЗ, который объяснил остановку публикаций о выздоровевших от COVID-19.