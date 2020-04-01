Глава ВОЗ обеспокоен темпами роста числа заразившихся коронавирусом

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с заявлением. Он обеспокоен темпами распространения коронавируса на планете.
Я глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением инфекции. Болезнь выявлена практически во всех странах и территориях, — отметил Гебрейесус.
По его словам, за последнюю неделю число смертей удвоилось, а в ближайшее время численность заражённых на планете достигнет одного миллиона человек. На сегодняшний день в мире выявлено более 859 тысяч человек, которые заразились, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц.
NEWS.ru сообщал ранее о представителе ВОЗ, который объяснил остановку публикаций о выздоровевших от COVID-19.
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