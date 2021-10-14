Глава ВОЗ не исключил утечку COVID-19 из научной лаборатории

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока окончательно не исключает версию утечки коронавируса из научной лаборатории. Эксперты продолжают изучать гипотезы происхождения вируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в интервью газете Corriere della Sera.

Он напомнил, что с самого начала ВОЗ настаивала на прозрачном научном процессе для выявления причин пандемии. По мнению Гебрейесуса, необходимо рассматривать все гипотезы.

Эта версия пока окончательно не отклонена, — сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус добавил, что вопрос происхождения вируса — предмет исключительно научного исследования, который требует времени. Подобные исследования помогут лучше подготовиться к возможным эпидемиям и предотвращать распространение инфекционных заболеваний в будущем.

5 июня экс-госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в сокрытии истинных разработок в уханьской лаборатории. По его данным, именно оттуда могла произойти утечка коронавируса. Помпео заявил, что власти Китая могли бы легко объяснить происходящее, если бы захотели.

Ранее стали известны результаты двухмесячного расследования американской разведки о происхождении коронавирусной инфекции. Специалисты не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Им не удалось определить, возник ли вирус в лаборатории Уханьского института вирусологии либо перешёл к людям естественным образом от животных. Их мнения в этом вопросе разошлись.