Глава ВОЗ: до окончания пандемии коронавируса ещё далеко

https://static.news.ru/photo/87c0bf72-88a7-11ea-9c8f-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Гебрейесус Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что до окончания пандемии коронавируса ещё далеко. Ввиду этого он призвал страны не терять бдительность.

Поскольку ограничительные меры в Европе ослабевают на фоне уменьшения числа новых случаев COVID-19, мы продолжаем призывать страны находить больных, изолировать, тестировать и лечить всех, отслеживать историю контактов больного, чтобы обеспечить продолжение этих тенденций снижения, — написал он в Twitter.

Он также выразил обеспокоенность растущими показателями заболеваемости в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах.

Как и во всех регионах, случаи и смертность в странах этих регионов занижены из-за низкого потенциала тестирования, — добавил он.

"As lockdowns in Europe ease with declining numbers of new #COVID19 cases, we continue to urge countries to find, isolate, test and treat all cases and trace every contact, to ensure these declining trends continue"- @DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 27, 2020

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 3 млн человек по всему миру, более 207 тысяч скончались.

За последние сутки в России число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией возросло на 6198 человек. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, всего на 27 апреля в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек, писал NEWS.ru.