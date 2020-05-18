Глава украинского МИДа анонсировал появление «стратегии деоккупации Крыма»

https://static.news.ru/photo/457ba89c-9906-11ea-be90-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о разработке его ведомством стратегии по постепенному возвращению полуострова Крым под управление Киева.

По словам Кулебы, документ рассчитан на «игру в длинную», то есть, подразумевает постоянный контроль за санкционным давлением на Россию и готовность государственных институтов Украины принять Крым, «когда этот момент наступит».

Должен ли он остаться документом МИД и должен ли он быть посвящён исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное? <...> Посмотрим, — цитирует министра РБК-Украина.

Как писал NEWS.ru, посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру поспорить, что скоро Крым вернётся в состав Украины. По мнению Шрёдера, ни один российский президент не отдаст полуостров.