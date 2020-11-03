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Глава СВР назвал главных соперников российских разведчиков

13:28, 03 ноября 2020 42
Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин назвал Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США одной из сильнейших спецслужб мира.

В интервью РИА Новости глава СВР признал, что американским разведывательным службам удалось занять лидирующие позиции в мире. По словам Нарышкина, для сотрудников СВР коллеги из ЦРУ являются главными оппонентами.

Нарышкин при этом подчеркнул, что соперничество не мешает российским и американским спецслужбам обмениваться информацией. Главным образом партнёрство касается борьбы с международным терроризмом. Директор СВР отметил, что подобное взаимодействие существует «на уровне практически всех крупнейших разведывательных служб в мире».

Как передавал NEWS.ru, Нарышкин заявил, что внешние силы пытаются путём провокаций навредить сотрудничеству России и Китая. В использовании таких практик замечен американский Госдепартамент, согласно данным директора СВР. Нарышкин также указал, что Запад также старается внести разлад в работу таких организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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