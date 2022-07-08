Глава разорившегося банка объявлен в международный розыск «Коммерсант»: главу разорившегося банка объявили в розыск после кражи 8 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава разорившегося АКБ «Стратегия» Кирилл Другов объявлен в международный розыск по линии Интерпола после незаконного хищения нескольких миллиардов рублей со счетов финансовой компании, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия. Его арест санкционировал Басманный районный суд Москвы. Отмечается, что банк задолжал вкладчикам почти 12 миллиардов рублей.

С ходатайством об аресте 35-летнего Кирилла Другова в суд обратились следователи ГСУ СКР. Поскольку местонахождение бывшего банкира не установлено, следователи просили взять мужчину под стражу с момента его обнаружения на территории России или экстрадиции на родину из-за границы, — сказано в публикации.

По информации издания, Другов вместе с бывшими руководителями банка незаконно вывели около восьми миллиардов рублей.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предложил изъять $750 млрд российских активов для восстановления Украины, сенатор Владимир Джаралла ранее заявил, что последствия такой «кражи» для Киева могут быть очень серьёзными. По его словам, вопрос о российских средствах Украине придется регулировать с западными партнерами.

По его мнению, слова Шмыгаля являются доказательством бедственного экономического положения на Украине. Джаралла считает, что власти не знают, как исправить ситуацию, и пытаются получить «некие платежи». При этом, считает сенатор, на Западе будут долго обсуждать решение о передаче российских активов Украине, так как Москва подготовит достойный ответ на подобную «кражу».