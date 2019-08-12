У России не установлены дипломатические отношения с Тайванем, который наша страна официально считает частью Китая. Однако в Москве уже более 25 лет работает Представительство Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Оно выполняет функции, которые обычно находятся в ведомстве посольств: выдаёт визы на поедки в Тайвань, развивает торговлю, научный и культурный обмен. Его сотрудники нечасто делают политические заявления, однако в экслюзивном интервью News.ru глава представительства Кэн Чжун-Юн согласился прокомментировать происходящее в Гонконге, охлаждение отношений с Пекином. Дипломат также назвал условие упрощения визового режима для россиян.

О безвизовом режиме

— 1 августа Тайвань продлил на год безвизовый режим для российских туристов. Известно, что он вводился в качестве эксперимента. Считаете ли вы такой эксперимент успешным?

— Очень успешным. С сентября прошлого года мы начали в тестовом режиме предоставлять безвизовый въезд гражданам России, посещающим Тайвань для туризма, деловых поездок, встреч с родственниками и т. п. В результате, по нашим скромным подсчётам, если до начала эксперимента Тайвань посещало около 8 000 российских туристов в год, то в 2018 году их число превысило 10 000 человек. Если сравнить статистику за январь и февраль с показателями прошлого года, то число посетителей увеличилось с 1 300 до 2 000, то есть почти на 50%. Это очень хорошее начало. Одновременно с продлением безвизового режима была увеличена максимальная продолжительность безвизового пребывания — с 14 до 21 дня. Мы надеемся, что это привлечёт на Тайвань ещё больше российских туристов.

— Безвизовый режим для россиян — пока временная мера, он должен продлеваться каждый год. Когда и при каких условиях визы для туристов будут окончательно упразднены?

— Тайвань и Россия далеки территориально, и мы пока недостаточно много знаем друг о друге. Мы считаем, что безвизовый режим будет способствовать углублению взаимопонимания между нашими народами и установлению дружеских отношений. Благодаря безвизовому режиму активизируются двухсторонние контакты, появляется больше возможностей для сотрудничества и получения выгоды для обеих сторон.

Что касается упразднения виз, то благоприятные условия для этого возникнут в случае успеха данного эксперимента и дальнейшего стабильного развития двухсторонних отношений. А также при условии, что Россия, в свою очередь, тоже упростит визовый режим для граждан Тайваня.

Pixabay

Об отношениях с Китаем и миром

— Одновременно с этим Пекин принял решение с 1 августа прекратить выдачу жителям 47 городов континентального Китая индивидуальных туристических разрешений — на поездки на Тайвань. Это было объяснено текущим «состоянием отношений двух берегов Тайваньского пролива». Значит, отношения охладели? Почему это произошло?

— В последние годы отношения между двумя берегами Тайваньского пролива действительно откатились назад. Китай, будучи набирающим силу игроком на мировой арене, должен нести ответственность за ухудшение отношений. КНР постоянно оказывает давление на Тайвань. Пекин вынудил тайваньский народ принять модель «одна страна — две системы» (в соответствии с этой моделью Тайвань, Гонконг и Макао признаются частью единого Китая, однако могут иметь собственные капиталистические экономические системы и политическое самоуправление — News.ru) и ограничивает возможности развития Тайваня в сфере международных отношений. По результатам опроса общественного мнения, 80% тайваньцев выступают против модели «одна страна — две системы». Должен отметить, что такие жёсткие методы оскорбляют чувства тайваньцев и являются для них неприемлемыми. В конечном итоге, мир и стабильность в регионе Тайваньского пролива соответствуют интересам всех причастных сторон. Мы призываем правительство Китая уделить особое внимание тайваньскому общественному мнению.

— Руководство Тайваня, в том числе президент Цай Ин-вэнь, поддержали борьбу жителей Гонконга за демократию. Согласны ли вы с этой позицией? Не опасаетесь ли повторения гонконгских событий?

— Основополагающая ценность Тайваня — демократия. Думаю, гонконгские протесты можно рассмотреть с двух точек зрения: с точки зрения закона и с точки зрения здравого смысла. Мы не поддерживаем несанкционированные митинги, и мы против применения насилия со стороны протестующих. Но, с другой стороны, мы — за либеральную демократию, считаем, что государство должно гарантировать возможность выражения общественного мнения. Китайская Республика (Тайвань) является суверенным государством, у неё есть своя конституция (Российская Федерация признаёт Тайвань неотъемлемой частью Китая и не рассматривает как независимое государство на официальном уровне — News.ru). Поэтому с точки зрения базовых условий мы очень отличаемся от Гонконга. В любом случае, администрация специального административного района Гонконг и Пекин должны прислушаться к голосу народа.

Pixabay

— Последние опросы показывают, что большинство жителей Тайваня считают себя тайваньцами, то есть подчёркивают разницу между собой и жителями материкового Китая. Действительно ли по разные стороны пролива живут принципиально разные люди?

— Главное различие между Тайванем и материковым Китаем — это политический режим. Тайвань — демократия, а Китай — государство с централизованной системой власти. Можно сказать, что самое большое различие между двумя берегами Тайваньского пролива заключается именно в системе. Конечно, у учёных разные взгляды на преимущества и недостатки каждой из систем. Тайваньский народ привык к демократии и свободной жизни. Люди, естественно, подчёркивают, что они «тайваньцы». Древнекитайский философ Лао-цзы считал, что сущность людей одинакова, а другой философ Конфуций полагал, что на людей влияет среда. Тайваньцы и китайцы, может быть, имеют некоторые различия с точки зрения привычек и образа мышления, но контакты между народами на двух берегах Тайваньского пролива, тем не менее, очень тесные.

— В прошлом году вы активно выступали за то, чтобы Тайвань получил статус наблюдателя при Интерполе, но, к сожалению, безуспешно. Почему это для вас так важно? Какие ещё есть проблемы во взаимодействии с международными организациями?

— Хотя у Тайваня есть дипломатические отношения с не таким большим числом стран, он занимает важное место в мире по своей торгово-экономической и научно-технической мощи. В связи с этим Тайвань поддерживает тесные связи со всеми важными странами мира. Тайвань — член мирового сообщества, он не только имеет право, но и обязан участвовать в деятельности международных организаций. У нас есть опыт, желание и возможности для того, чтобы внести вклад в развитие мирового сообщества. Как известно, деятельность Всемирной организации здравоохранения и Интерпола по профилактике заболеваний и борьбе с преступностью имеет значение глобального масштаба, и, если один из участников мирового сообщества исключен из неё по политическим причинам, это становится серьёзным пробелом в системе мировой безопасности. Издержки и влияние этой ситуации трудно прогнозировать.

О сотрудничестве с Россией

— В 2018 году в Тайбэе открылась выставка французского пейзажа из коллекции Пушкинского музея. Планируется ли продолжить культурный обмен? Известны ли уже конкретные выставки и другие мероприятия?

— Художественные выставки способствуют углублению взаимопонимания между Тайванем и Россией. Я думаю, все согласятся с тем, что культура не имеет границ. В ближайшее время запланировано большое количество интересных проектов. Например, в конце августа в Россию приезжают три тайваньских художника, которые специализируются в области графики. Далее, в начале сентября мы примем участие в ежегодной книжной выставке на ВДНХ. А в сентябре мы поучаствуем в пятой Уральской художественной биеннале в Екатеринбурге и в XIII Красноярской музейной биеннале. На этих выставках тайваньские музеи представят несколько своих лучших коллекций для показа.

— Тайвань славится своими экзотическими фруктами, некоторые из которых, как я знаю, этой зимой привозили в Москву. Планирует ли Тайвань поставлять их на российский рынок в более крупных объёмах?

imagebroker/Guenter Fischer/Global Look Press

— Да, Тайвань известен как «королевство фруктов», у нас есть передовые сельскохозяйственные технологии. Но Тайвань находится слишком далеко от России. В феврале этого года представительство организовало авиадоставку из Тайваня редких фруктов для своих российских друзей. Фрукты очень понравились. Поэтому мы планируем провести ещё одну такую дегустацию в Москве, которая состоится 21 августа. Её цель — продвижение тайваньской сельскохозяйственной продукции. На мероприрятие будут приглашены владельцы ресторанов, импортёры, менеджеры супермаркетов по закупкам. Надеемся, что россияне смогут попробовать чудесные тайваньские фрукты. Конечно, ещё один хороший способ попробовать фрукты — это посетить Тайвань самостоятельно.

— Тайвань также считается одним из инновационных центров Азии. Сотрудничают ли российские и тайваньские учёные, технологические компании? И если да, то по каким направлениям?

— Тайвань сотрудничает с российскими научно-техническими кругами в таких сферах, как искусственный интеллект, биомедицина, интеллектуальная мобильность, интеллектуальные коммуникации, зелёные технологии и др. Сотрудничество в перечисленных сферах осуществляется, например, между тайваньским технопарком «Синьчжу» и российским инновационным центром «Сколково», между тайваньской научно-технической инновационной базой Taiwan Tech Arena (TTA) и региональным инжиниринговым центром «СэйфНэт» Технопарка Санкт-Петербурга, между Национальным университетом Тайваня и Российской инженерной академией. Российская инженерная академия имеет филиал на Тайване, и сотрудничество с ней идёт активное.

О русской культуре

— Вы хорошо говорите по-русски, а ведь наряду с китайским, это один из самых сложных языков в мире. Расскажите, пожалуйста, как вы его выучили и какие слова и выражения в русском языке — ваши любимые.

— Спасибо за комплимент, на самом деле, я всё ещё продолжаю учиться. Мне кажется, что ключ к успеху при изучении любого иностранного языка в том, чтобы не бояться ошибок и учиться на них. Главное, чтобы люди друг друга понимали. Моя любимая русская пословица — «век живи — век учись». Она мне очень помогает.

— Не все в России знают, что женой президента Тайваня Цзян Цзинго была уроженка СССР Фаина Вахрева. А как её воспринимают на Тайване, помнят ли до сих пор?

— Покойный президент Тайваня Цзян Цзинго был сыном генералиссимуса Чан Кайши. В 1925 году, когда ему было 15 лет, отец отправил его учиться в Советский Союз, где ему дали русское имя — Николай Владимирович Елизаров. Николай жил и работал в СССР на протяжении 12 лет, после чего в 1937 году вернулся на родину с супругой Фаиной Вахревой. В 1949 году они переехали на Тайвань вместе с Чан Кайши. После смерти Чан Кайши в 1975 году Цзян Цзинго стал президентом Тайваня, в период его правления Тайвань стремительно развивался. Многие люди считают, что на Тайване остались следы Советского Союза. Фаина Ипатьевна (на Тайване известна как Цзян Фанлян — News.ru) была сильной женщиной, а по характеру простой и честной. Она никогда не вмешивалась в политику. Её любил и уважал тайваньский народ. Хотя её давно уже нет, её по-прежнему высоко ценят.