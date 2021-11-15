Глава НАТО призвал Россию уменьшить военную активность вблизи Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию быть транспарентной в вопросе своей военной активности и уменьшить напряжение вблизи украинской границы. По его словам, РФ не раз показывала желание и возможности использовать военную силу против Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению Столтенберга, военная активность РФ была видна в 2014 году после «нелегальной аннексии Крыма», а затем и в Донбассе.

Никто из нас не должен спекулировать слишком много, но факт заключается в том, что мы видим необычную концентрацию военных сил России, и мы видели, что Россия в прошлом показала готовность использовать эти силы против своих соседей, таких как Украина и Грузия,— сказал генсек НАТО на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее Столтенберг заявил, что России не следует опасаться вступления Украины в Альянс. Он также отметил, что Москва не сможет помешать этому. В свою очередь Кулеба отметил, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз. Он также подчеркнул, что Киев не интересует мнение Москвы по этому поводу.