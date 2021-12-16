Глава «Нафтогаза» заявил, что украинцев ожидают проблемы с отоплением

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в стране могут возникнуть проблемы с обеспечением людей теплом, если морозы в минус 15 градусов продержатся две недели. Таковы особенности энергетических систем, отметил он в эфире телеканала «1+1».

Если в феврале будет две недели в Украине морозы по 15 градусов, то действительно будут проблемы. Но были бы такие же проблемы и три года назад, и десять лет назад. Потому что нет таких энергетических систем в мире, которые проектировались бы для того, чтоб не было никаких проблем, несмотря на температуру, — пояснил Витренко.

Он также успокоил украинцев, заявив, что на Украине нет пока проблем с углём.

Сейчас все, кто должен получать тепло, это тепло получает... Мы как «Нафтогаз» в последние дни даже предлагали свою помощь в импорте угля, но пока без этой помощи обходятся компании, которые генерируют электроэнергию, например, с угля, — подчеркнул глава компании.

Избежать проблем с отоплением можно, но для этого нужны «нереальные» залежи газа и его объёмы в хранилищах, а даже «самые богатые страны мира не могут позволить себе такой роскоши», считает Витренко. По его словам, Киев прогнозирует на 1 января 2022 года «на 3% больше запасов газа», чем были средние запасы в прошлые годы.

Ранее стало известно, что объёмов газа в подземных хранилищах Украины достаточно, чтобы страна прошла отопительный период, заявил Юрий Витренко. При этом ещё 14 декабря менеджер сетовал на проблему с запасами угля.

О достаточных для прохождения зимы запасах газа на Украине говорил и глава «Укртрансгаза» Сергей Перелома. По его словам, в хранилищах накоплено 18,7 миллиарда кубометров газа.