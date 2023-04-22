Глава «Нафтогаза Украины» провел переговоры с нефтяными гигантами США Глава «Нафтогаза Украины» Чернышов провел переговоры с ExxonMobil и Halliburton

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава правления национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов рассказал, что за последние несколько дней провел в США переговоры с представителями Белого дома, руководством ExxonMobil и Halliburton. Об этом пишет издание Financial Times. Руководитель украинской компании надеется, что мировые гиганты увеличат свое присутствие в его стране.

Чернышов заявил, что за последние дни провел в Вашингтоне встречи с Halliburton и ExxonMobil, — пишет издание.

По информации FT, Чернышов также встретился с членами конгресса и сенаторами из обеих партий, чтобы заручиться поддержкой возможных американских инвестиций в украинский энергетический сектор.

По словам главы «Нафтогаза», он, в частности, надеется подписать контракт с Halliburton об увеличении добычи и расширении их присутствия в стране.

Также изданию стало известно, что в январе текущего года Чернышов провел переговоры с руководством Chevron.

Ранее Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании $5 млрд за ущерб от потери активов в Крыму. По его словам, в случае отказа Москвы от добровольного исполнения решения суда компания имеет право начать процесс признания арбитражного решения и допуска к его принудительному исполнению на территории тех государств, где находятся активы РФ.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия проанализирует решение арбитражного трибунала при постоянной палате Третейского суда в Гааге о выплате «Нафтогазу Украины» компенсации за потери активов в Крыму. По его словам, с этим вопросом уже работают специалисты, занимающиеся защитой прав России.