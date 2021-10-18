Глава «Нафтогаза» заявил, что Украине хватит газа на зиму

Только 10–15% газа в украинских подземных хранилищах принадлежат европейским компаниям. Оставшихся запасов Украине хватит, чтобы пережить зиму. Об этом на своей официальной странице в Facebook заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украине и не верят российской пропаганде. Но эти объёмы составляют 10–15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ в Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене. Но даже если его вывезут, то ничего критического не произойдёт, у нас останется достаточно газа, — сказал руководитель предприятия.

По его словам, газотранспортная система Украины имеет большой резерв мощности. На основных маршрутах идёт не одна труба, а несколько. Он также подчеркнул, что страна может проводить ремонт ГТС, не прекращая транзит.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности увеличить экспорт газа в Европу через Украину, так как газопровод может лопнуть при увеличении объёмов поставок. По словам главы государства, там уже началась откачка газа, принадлежащего европейским клиентам «Газпрома». Он добавил, что Россия готова продлевать договор на транзит газа через Украину, но нужно всё считать.

Недавно цены на газ в Европе побили все рекорды, достигнув отметки почти в $2000 за тысячу кубометров. Немецкий политолог Александр Рар считает главной причиной кризиса провал «зелёных» сделок Евросоюза на рынке энергетики. По его словам, Европа в скором времени «будет судорожно закупать новые объёмы газа в России».