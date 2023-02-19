Глава Мюнхенской конференции рассказал, в чем Запад сильнее Путина Глава Мюнхенской конференции Хойсген: у Запада больше выдержки, чем у Путина

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности

Страны Запада обладают большей выдержкой, чем президент России Владимир Путин, заявил в ходе Мюнхенской конференции ее председатель Кристоф Хойсген. По его мнению, Запад должен увеличить количество расходов для поставки оружия на Украину.

Пришли, чтобы остаться. И у нас больше выдержки, чем у Владимира Путина, — сказал Хойсген.

Он отдельно отметил, что его впечатлило выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи. Глава Мюнхенской конференции выразил надежду, что в следующем году сможет увидеться с ним на мероприятии лично.

В ходе Мюнхенской конференции президент Франции Эммануэль Макрон признал, что члены Североатлантического альянса не смогли внятно объяснить России свои желания. По его словам, НАТО было отнюдь не самым подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией, из-за чего последняя восприняла риторику Запада как экспансионистскую.

Также французский лидер вспомнил речь Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году и заявил, что нынешняя российская государственная риторика появилась из-за отсутствия корректного и внятного диалога с НАТО. При этом Макрон считает, что этот факт никак не оправдывает нынешние поступки российского лидера.