Глава Минздрава Новой Зеландии ходил на пляж во время режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/971c3ce2-789b-11ea-bc94-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк признался в неоднократном нарушении режима самоизоляции во время пандемии COVID-19.

По словам чиновника, пока соотечественники, следуя его же призывам, сидели по домам, он катался в парке на велосипеде, а также вместе с семьёй ездил на пляж. Сознаться в своём поведении Кларка заставили местные СМИ, которые публиковали компрометирующие фото.

Я вёл себя как идиот и понимаю, почему люди будут злиться на меня, — приводит Life слова министра со ссылкой на радиостанцию RNZ.

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что не станет отстранять Кларка от должности, так как ситуация в стране слишком серьёзная из-за пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что с середины марта в Новую Зеландию закрыт въезд всем, кроме граждан и иностранцев, имеющих право на постоянное пребывание в стране, а также их супругов и детей. На тот момент в Новой Зеландии было зарегистрировано 28 случаев заражения COVID-19.

В мире сегодня насчитывается 1,3 млн инфицированных коронавирусом. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели примерно 284 тысячи. В России зарегистрировано 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 47.