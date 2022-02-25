Глава Минобороны Франции: у Европы и США нет желания воевать с Россией
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:23, 25 февраля 2022
Министр обороны Франции Флоранс ПарлиФото: Vincent Isore via imago-images.de/Global Look Press
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Министр обороны Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции RTL сообщила, что в Европе и США на данный момент ни у кого нет желания воевать с Россией. Министр отметила, что Франция намерена добиться скорейшего завершения конфликта на Украине.
Ни в какой европейской стране и США нет желания вступать в войну с Россией. То, чего мы хотим — это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению, — сказала Парли.
Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого передал просьбу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах.
Макрон добавил, что будет работать над прекращением боевых действий на Украине. По его словам, осуждая действия России и применяя к ней санкции, необходимо оставлять открытым путь для контактов с Москвой, чтобы добиться перемирия, «когда условия это позволят».
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.