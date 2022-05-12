Глава МИД Венгрии рассказал об инициативе мирных переговоров по Украине

Петер Сийярто / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью газете El Pais, что власти страны предлагали провести в Будапеште «любые мирные переговоры» по урегулированию ситуации на Украине с участием России. По его словам, этот вопрос поднимался в ходе беседы премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер-министр предложил Будапешт для принятия любых мирных переговоров, — отметил глава МИД.

Он также добавил, что венгерско-украинская граница не должна стать местом поставок оружия.

Ранее Орбан заявил, что пригласил президента России Владимира Путина на мирные переговоры с Украиной в Венгрию после установления режима прекращения огня. По его словам, переговоры должны пройти при участии украинского президента Владимира Зеленского и французского президента Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца. Он сообщил, что ответ российского президента был «положительным, но с условиями», не уточнив, в чём именно они заключались. Также венгерский лидер неоднократно заявлял, что не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине, так как это может обернуться ужасными последствиями для населения Венгрии.