Глава МИД Венесуэлы проведёт встречу с Борисовым

https://static.news.ru/photo/657f78e8-b60d-11ea-9b6f-fa163e074e61_660.jpg Хорхе Арреас Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас сообщил, что в ближайшее время проведёт встречу с вице-премьером России Юрием Борисовым.

В ближайшее время у нас должна состояться встреча с вице-премьером РФ Борисовым, с которым мы обсудим вопросы повестки дня межправительственной комиссии, — заявил Арреас перед началом переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Венесуэльский политик отметил, что страна открыта для справедливых и честных инвестиций со стороны РФ и для применения российского научного потенциала. Кроме того, Каракас поблагодарил Москву за помощь в налаживании диалога с оппозицией республики.

Мы очень благодарны российскому правительству и лично вам за участие в налаживании диалога с различными группами внутри венесуэльской политической ситуации, — подчеркнул глава МИД Венесуэлы.

Он добавил, что диалог уже привёл к тому, что властям удалось создать легитимные избирательные органы, передаёт ТАСС.

21 января 2019 года началось движение против Мадуро после его присяги. Многие жители возмутились из-за того, что он в очередной раз выиграл выборы. 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его полномочия официально признали США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Ряд стран, в том числе Россия и Мексика, поддержали правительство Мадуро. После этого в Боливарианской Республике начался кризис.

В начале июня Арреас потребовал от Парижа выдать оппозиционера официальным властям страны.

По словам чиновника, Гуайдо принял участие в «операции "Гедеон"» — попытке морского вторжения в государство и убийства президента Венесуэлы Николаса Мадуро — и в данное время скрывается в посольстве Франции.

Как писал NEWS.ru, заявление Совбеза ООН с призывом уважать суверенитет Венесуэлы, которое подготовила российская сторона, было заблокировано США. Об этом заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.