Глава МИД Великобритании заявила о планах по ужесточению санкций против РФ

Великобритания разрабатывает проект по ужесточению санкций против России, рассказала глава британского МИД Элизабет Трасс. По её словам, соответствующий документ будет предложен в ближайшие несколько дней. В планы Великобритании входят ограничения против российских компаний и физических лиц, сообщает Sky News.

Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим более жёстким, чтобы мы могли охватить больше компаний и физлиц в России, — заявила Трасс.

При этом она не исключила, что Великобритания может поддержать введение санкций в отношении президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Евросоюз работает над пакетом мер против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты. Также в качестве санкций против РФ рассматриваются меры по экспортному контролю, отключение страны от SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

При этом некоторые страны ЕС при обсуждении ограничений в отношении Москвы попросили сделать исключения для некоторых российских банков. Также речь идёт об исключениях для уже подписанных договоров и транзакций.

Кроме того, США в рамках санкций против России из-за ситуации вокруг Украины рассматривают возможность блокады поставок в Европу российского сырья. При этом Германия обеспокоена этим и настаивает на исключениях в ограничениях для энергетического сектора.