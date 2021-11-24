Глава МИД Великобритании предостерегла Россию от вторжения на Украину

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс считает, что российские власти допустят ошибку, если решат вторгнуться на территорию Украины. По её словам, Лондон является близким союзником Киева. Об этом британский министр иностранных дел заявила в интервью агентству Reuters.

Мы работаем как с нашими партнёрами по НАТО, так и напрямую с Украиной, чтобы быть уверенными в том, что страна получает необходимую помощь, — сказала Трасс.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «военный авантюризм» России у границ Украины и Польши станет для неё «трагической ошибкой». По его мнению, всё, что нужно сделать, — это дать Кремлю понять, что цена таких просчётов будет огромной. Также Джонсон сказал, что Великобритания поддерживает суверенитет Украины не потому, что выражает враждебность по отношению к России, а из-за «приверженности» к демократии и свобод.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины. Он отметил, что вооружение Украины и отправка военных советников западных стран в эту страну нагнетает обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины в регионе.