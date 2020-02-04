Вопрос российской угрозы за последние несколько лет стал одним из главных факторов, подстёгивающих желание Швеции увеличивать расходы на оборону. Новый министр иностранных дел страны Анн Линде решила нанести визит в российскую столицу, чтобы обсудить многочисленный список проблем. Но обсудить — не значит решить, тем более что наличие этих проблем позволяет Стокгольму стимулировать восстановление военной инфраструктуры. Перед поездкой в Москву в Селене (Швеция) прошла конференция, на которой шведские политики, чиновники и эксперты пришли к мнению, что сейчас главная угроза безопасности страны исходит от России.

4 февраля в Москве впервые за почти три года прошли полноформатные переговоры министров иностранных дел России и Швеции. Сергей Лавров и его визави Анн Линде уже встречались до этого «на полях» Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе в декабре 2019-го, но обстоятельно поговорить им тогда не удалось.

Для Линде этот визит в Москву уже не первый: она приезжала в Россию ещё в далёком 1984 году. В начале сегодняшней беседы политик сразу и решительно обозначила широкий список тем: от вопросов безопасности в регионе Балтийского моря и сотрудничества по Арктике до ситуации вокруг Корейского полуострова и в Сирии.

Уверен, скучно не будет, — пошутил в ответ российский министр.

Линде лучезарно улыбнулась, и на этом журналистов попросили покинуть зал.

«Разморозка» российско-шведских отношений, которые в последние годы были более чем прохладными, произошла в Санкт-Петербурге на полях Международного Арктического форума в апреле 2019 года, когда одним из главных гостей стал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Участие главы правительства в пленарном заседании форума, на котором присутствовал президент России Владимир Путин, запомнилось тем, что он устроил обмен колкостями, цитируя строки из произведений поэта Александра Пушкина.

Отсель грозить мы будем шведу, Здесь будет город заложен Назло надменному соседу, — зачитал тогда со сцены Лёвен, указывая на место проведения форума.

Путин в ответ процитировал строки из «Полтавы» «Ура! Мы ломим, гнутся шведы», но подчеркнул: сейчас эта фраза больше применима к футбольным матчам между Россией и Швецией.

Стефан Лёвен Сергей Булкин/NEWS.ru

Позитива в двусторонних отношениях не так много, но при желании его можно отыскать. Стороны дипломатично подчёркивают, что важным аспектом взаимодействия остаётся тема Арктики. В Стокгольме настороженно смотрят на освоение и милитаризацию Россией региона, хотя и признают, что в большей степени опасаются активности Китая. Действия КНР, очевидно, не раз затрагивались на переговорах. Также, несмотря на санкции, большинство шведских компаний решили продолжить работу в РФ — сейчас на территории страны насчитывается около 500 представителей бизнеса. Помогает Стокгольм и в реализации глобальной мусорной реформы, предлагая российским регионам не только обмен опытом, но и технологиями.

Проблема безопасности полётов в регионе Балтийского моря уже стала традиционной в российско-шведском диалоге. После украинского кризиса частота разведполётов с двух сторон сильно увеличилась, российских лётчиков не раз обвиняли в намеренном опасном сближении с самолётами других государств. На фоне постоянной риторики о «российской угрозе» в стране восстановили воинскую повинность, начали развивать инфраструктуру ранее заброшенной военной базы на острове Готланд и проводить национальные военные учения на постоянной основе. Летом 2019 года активно обсуждалась возможность введения дополнительного налога на банки Швеции, доходы от которого пойдут на защиту от «российской угрозы».

Россию, в свою очередь, беспокоит вопрос сближения Стокгольма с НАТО. Страна, провозгласившая частью своей стратегии обеспечения обороноспособности неприсоединение к военным альянсам, тем не менее активно участвует в совместных с Организацией учениях и операциях. В 2014 году на саммите в Уэльсе Швеция стала одним из пяти государств, которым были предоставлены расширенные возможности для диалога и сотрудничества с военным блоком.

Как сообщил на пресс-подходе по итогам переговоров Сергей Лавров, в Москве «поделились оценками беспрецедентных планов НАТО по продвижению к нашим границам, по затягиванию в натовские военные манёвры нейтральные страны, такие как Швеция и Финляндия».

Мы предложили нашим шведским соседям наладить такой доверительный, открытый диалог по линии военных, как мы это сделали три года назад с Финляндией. Шведские коллеги обещали подумать над этим предложением. Надеюсь, мы продолжим этот разговор, — отметил министр.

Между тем, глава МИД Швеции подтвердила планы страны по увеличению оборонного бюджета, при этом она отметила, что это не противоречит желанию государства восстанавливать отношения с Россией. И вряд ли это политическая риторика: расходы шведских властей на обороноспособность несопоставимы с российскими, поэтому, даже если сторонам не удастся договориться о создании специального канала, баланс сил в будущем может поколебать лишь вступление Швеции в НАТО.