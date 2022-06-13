Глава МИД Канады отругала сотрудников за поход на приём в посольство России Глава МИД Канады назвала неприемлемым присутствие сотрудника на приёме в посольстве РФ

Фото: YouTube

Неприемлемым назвала глава МИД Канады Мелани Жоли посещение представителем ведомства приёма в российском посольстве. Мероприятие проводилось по случаю Дня России. Своё возмущение Жоли излила в Twitter.

Это неприемлемо. Ни один канадский представитель не должен посещать мероприятие, которое проводится в российском посольстве. Ни один канадский представитель больше не будет посещать подобные мероприятия, — написала она.

Ранее посольство России в Оттаве сообщило, что представители канадской общественности и МИД страны побывали на приёме.

День России отмечают в Российской Федерации 12 июня. Праздник учреждён в честь принятия Декларации о государственном суверенитете страны, которое произошло в этот день в 1990 году. Согласно Трудовому кодексу, 12 июня в стране является выходным днём.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительное послание по случаю Дня России. В тексте заявляется о полной поддержке РФ с стороны северокорейского народа.