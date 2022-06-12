Ким Чен Ын выразил полную поддержку и одобрение России

Фото: State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительное послание по случаю Дня России. В тексте заявляется о полной поддержке РФ с стороны северокорейского народа. Поздравление цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Российский народ достиг больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, преодолевая всевозможные трудности и проблемы. Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение, — заявил Ким Чен Ын.

Он подчеркнул, что дорожит отношениями между КНДР и Россией и выразил уверенность, что тактико-стратегическое сотрудничество между государствами станет более тесным.

Уверен, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, вступившие в новую переломную фазу после нашей первой встречи в апреле 2019 г. во Владивостоке, будут и дальше динамично укрепляться и развиваться во всех сферах, — подчеркнул Ким Чен Ын.

Весной 2019 года состоялся первый саммит глав РФ и КНДР. Он прошёл во Владивостоке.

В РФ 12 июня отмечают День России. Он учреждён в честь принятия Декларации о государственном суверенитете России, которое произошло в этот день в 1990 году. Согласно Трудовому кодексу, 12 июня в стране является выходным днём.

Ранее россиян с праздником с МКС поздравили российские космонавты.