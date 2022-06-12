Космонавты с МКС поздравили жителей страны с Днем России

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили соотчеественников с борта Международной космической станции (МКС) с Днём России. Обращение космонавтов к россиянам публикует Роскосмос. Обитатели МКС отметили, что с каждым годом смысл и значение праздника становятся всё ближе для людей, россияне помнят, как много сделали для страны предыдущие поколения и выразили уверенность в преодолении трудностей и будущих победах.

С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся более важными и близкими для всех нас. Такое отношение к своей стране естественно для нас, оно заложено в культурном и генетическом коде, в тех традициях сплоченности и преданности Родине, которые создавались еще нашими предками, — сказал Артемьев.

Матвеев в свою очередь добавил, что россияне помнят, как много сделали для страны все предыдущие поколения, горядтся этим и верят в великое будущее России.

Корсаков при этом отметил, что путь, который прошла страна, показывает, что её народ умеет творить, созидать и мечтать, вместе добиваться поставленных целей.

Сегодня мы с вами вместе с нашей родиной преодолеем все трудности и добьемся настоящих побед, — резюмировал он.

Государственный праздник — День Росси — отмечается ежегодно 12 июня. В соответствии с Трудовым кодексом он является нерабочим днём.