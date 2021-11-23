Глава МИД ФРГ заявил о желании улучшить отношения с Россией

Германия хочет улучшить отношения с Россией. По словам и. о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, для решения этого вопроса нужен прогресс, особенно это касается урегулирования ситуации на Украине на основе Минских соглашений. Его слова приводит РИА Новости.

Мы хотим лучших отношений с Россией. Разумеется. Они могут быть лучше, но для этого нужен прогресс, особенно в решении конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений, — сказал Маас на мероприятии Фонда Кёрбера в Берлине.

Ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель перед переговорами с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом выступила за сохранение диалога Североатлантического альянса с Россией. По её словам, это необходимо сделать, несмотря на «похолодание» в отношениях и большие противоречия.

Меркель также заявила, что всегда выступала за хорошие отношения НАТО и России. Она добавила, что обсудит со Столтенбергом ситуацию на границе России с Украиной, а также миграционный кризис на границах Белоруссии с Европейским союзом.