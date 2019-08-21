https://static.news.ru/photo/51ff1cf8-c403-11e9-85b7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Хайко Маас Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Германия поддерживает проведение встречи в «нормандском формате» в ближайшее время, однако для этого потребуется реальный прогресс по нескольким пунктам Минских соглашений, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Возможность встречи в «нормандском формате» глава МИД ФРГ планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча министров состоится в Москве вечером 21 августа. Также речь пойдёт об Украине, Сирии и будущем контроля над вооружениями, сообщил Хайко Маас в интервью РБК .

Ранее Лавров назвал условие для подготовки нормандского саммита — выполнение предыдущих договорённостей. Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил о предложении контактной группе и «нормандскому формату» закрепить их юридически. Таким образом, результаты последнего саммита «нормандской четвёрки» будут выполнены, заявил министр РФ.

Тем временем источник Bloomberg утверждает, что лидеры стран уже договорились о дате нормандского саммита. По его информации, переговоры проходят в закрытом режиме, а встреча может состояться в ближайшие четыре месяца, писал News.ru.