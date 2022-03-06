Глава МИД Франции призвал поддерживать канал связи с Путиным
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:52, 07 марта 2022
french flagФото: pixabay.com
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходимо поддерживать канал связи с российским президентом Владимиром Путиным га фоне происходящего на Украине. Он призвал Запад не отказываться от разговора с Москвой. Он также отметил важность обеспечения безопасности АЭС на Украине, сообщает РИА Новости.
В нынешней ситуации нужно разговаривать, а чтобы разговаривать, нужно поддерживать канал для дискуссий, — рассказал Ле Дриан.
Президент Франции Макрон в разговоре с российским лидером Путиным и президентом Украины Зеленским заявил, что стороны ведут работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил с критикой в адрес западных стран из-за отсутствия реакции на планы России наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Глава государства добавил, что ни один западный лидер не высказался по этому вопросу. В воскресенье представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооружённые силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям ОПК.