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Член украинской делегации, руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что стране не нужны самолёты НАТО. По его мнению, Киеву для успешной борьбы нужны средства ПВО. Он добавил, что это решение является альтернативой отказу Альянса закрывать небо над Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Нам не нужны самолёты НАТО, дайте нам ракеты ПВО, — рассказал Арахамия. В качестве аргумента он добавил, что 70% американцев поддерживают идею закрытого неба над Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский...