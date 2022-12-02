Глава МАГАТЭ рассказал о подготовке к встрече с Путиным

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Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время ведутся переговоры, которые касаются организации его встречи с Владимиром Путиным, передает ТАСС. Во время римской конференции «Средиземноморские диалоги» Гросси признался, что ждет встречи с российским лидером с нетерпением.

Я с нетерпением жду встречи. Я не знаю, когда именно, мы продолжаем переговоры, — сказал генеральный директор МАГАТЭ.

Гросси добавил, что еще одна встреча с Путиным должна состояться.

Ранее глава МАГАТЭ говорил, что решение относительно обеспечения должного уровня безопасности Запорожской АЭС может быть найдено уже до конца текущего года. Он подчеркнул, что в этом вопросе стороны уже достигли значительного прогресса. Кроме того, было выдвинуто конкретное предложение по безопасности.

До этого Гросси признавал, что в настоящее время сложно определить, кто именно ведет обстрелы Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что задача агентства состоит не в поиске виновных, а в обеспечении безопасности объекта.