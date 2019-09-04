Глава администрации Гонконга Кэрри Лам пояснила, что массовые протесты в городе связаны не только с продвижением закона об экстрадиции, но и такими социальными проблемами, как недоступность жилья и неравенство доходов.
По её словам, отзыв внедряемого законопроекта станет первым шагом к стабилизации кризисной ситуации в Гонконге.
Лам планирует инициировать диалог со всеми слоями населения и с экспертным сообществом для решения проблем.
Попытки продвижения законопроекта об экстрадиции вызвали в Гонконге массовые протесты, которые продолжались всё лето и местами перерастали в беспорядки. Полиция не раз применяла к митингующим различные средства, такие как слезоточивый газ и водомёты.
Как ранее писал News.ru, Кэрри Лам объявила о начале процедуры отзыва проекта закона об экстрадиции.