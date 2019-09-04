https://static.news.ru/photo/94e59a5e-cf9f-11e9-a300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам пояснила, что массовые протесты в городе связаны не только с продвижением закона об экстрадиции, но и такими социальными проблемами, как недоступность жилья и неравенство доходов.

По её словам, отзыв внедряемого законопроекта станет первым шагом к стабилизации кризисной ситуации в Гонконге.

Лам планирует инициировать диалог со всеми слоями населения и с экспертным сообществом для решения проблем.

Попытки продвижения законопроекта об экстрадиции вызвали в Гонконге массовые протесты, которые продолжались всё лето и местами перерастали в беспорядки. Полиция не раз применяла к митингующим различные средства, такие как слезоточивый газ и водомёты.

Как ранее писал News.ru, Кэрри Лам объявила о начале процедуры отзыва проекта закона об экстрадиции.