Начальник Генштаба РФ переговорил по телефону с американским коллегой

https://static.news.ru/photo/30ae3b7a-9232-11eb-ad37-96000091f725_660.jpg Фото: structure.mil.ru

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с руководителем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли. Об этом говорится в сообщении российского Министерства обороны РФ.

Тридцать первого марта по инициативе США состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ — первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки генерала Марка Милли. Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, — говорится в сообщении Минобороны.

Накануне президент России провёл в формате видеоконференции переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом в разговоре с журналистами сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Как сообщал NEWS.ru, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов назвал факторы, повышающие риск вмешательства в системы управления и применения ядерного оружия. По его мнению, к ним относится распространение военного противостояния на киберпространство и космос.