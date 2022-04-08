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Глава Еврокомиссии не смогла назвать сроки вступления Украины в ЕС

17:38, 10 апреля 2022
Глава Еврокомиссии не смогла назвать сроки вступления Украины в ЕС Урсула фон дер Ляйен Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look press
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью телеканалу CNN, что Украина является частью европейской семьи, однако не уточнила точных сроков вступления страны в ЕС, передаёт ТАСС. Она добавила, что ЕС поддержит Украину и проведёт ряд реформ.

Обычно этот процесс занимает годы, но вчера мы сделали важный шаг вперёд. Мы передали опросник, на основании которого формируется мнение и я делаю рекомендацию о том, готова ли страна получить статус кандидата в ЕС,сказала политик.

Глава Еврокомиссии отметила, что когда Украина будет восстановлена, Союз намерен её поддержать. По её мнению, одновременно с восстановлением пройдут и реформы.

Несмотря на то что политик не назвала точных сроков вступления Украины в Евросоюз, она отметила, что ни у кого нет никаких сомнений в том, что страна является «частью европейской семьи».

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поставил своей целью добиться военного решения конфликта на Украине. Он призвал ускорить поставки оружия в Киев.

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