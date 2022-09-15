Глава Энергодара провел первую официальную встречу с инспекторами МАГАТЭ

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара сообщили о проведении первой официальной встречи инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с главой города Александром Волгой. Отмечается, что инспекторы задали множество вопросов главе Энергодара, включая вопросы об обеспечении безопасности ЗАЭС, а также жителей города. Представители ВГА добавили, что Волга проинформировал представителей МАГАТЭ о принимаемых мерах гражданской обороны, пишут «Известия».

Это первая встреча, прошедшая на официальном уровне, между миссией и ВГА. В ходе встречи инспекторы задали ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности не только ЗАЭС, но и жителей Энергодара, — сказано в публикации.

Инспекторы организации остались довольны встречей и договорились продолжить сотрудничество с ВГА Энергодара.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 26 голосами ранее принял резолюцию с призывом к РФ вывести свои силы с территории ЗАЭС. Против принятия резолюции проголосовали Россия и Китай, семь стран — Египет, Индия, Пакистан, Сенегал, Бурунди, ЮАР и Вьетнам — воздержались. Совет выразил сожаления в связи с продолжающимся присутствием российских сил на ЗАЭС.

В постпредстве РФ документ назвали антироссийским и отметили, что в нем ни разу не говорится о постоянных обстрелах атомного объекта со стороны ВСУ, которых поддерживают страны Запада.