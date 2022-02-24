Глава ДНР Пушилин: в республике приостановили эвакуацию населения

В ДНР приостановили эвакуацию наcеления в Россию, заявил эфире телеканала «Россия 1» глава республики Денис Пyшилин. Жителей ДНР начали вывозить в Ростовскую область на прошлой неделе на фоне обострения cитуации в регионе. Он не уточнил, связана ли приостановка эвакуации жителей ДНР с российской спецоперацией.

Что касается ситуации в самой республике, она остаётся спокойной. Что касается непосредственно эвакуации населения, она приостанавливается, — сказал он.

По словам лидера республики, население временно не сможет покинуть территорию конфликта. Причины такого решения пока не уточняются, но они могут быть связаны со спецоперацией России в Донбассе.

При этом Пушилин констатировал, что есть раненые и погибшие как среди наших военнослужащих, так и среди гражданского населения.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили более 40 российских регионов.