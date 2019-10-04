https://static.news.ru/photo/a46fbeda-e79d-11e9-81b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: kcnawatch.co/Global Look Press

От Соединённых Штатов зависит, будет ли Пхеньян продолжать экспериментальные запуски межконтинентальных баллистических ракет, заявил представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль.

Мы первые предприняли шаги к денуклеаризации и построению доверия, если США искренне ответят на это, тогда мы сможем перейти к следующему этапу, — отметил представитель КНДР.

По его словам, северокорейское правительство чётко показало свою позицию, от которой не отступит. Он подчеркнул, что американская сторона не представила никаких предложений, передаёт агентство Yonhap.

Встреча проходила в шведском городе Лидингё. Американскую делегацию представлял спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн.

Пхеньян с июля текущего года регулярно запускает баллистические ракеты малой дальности. Только в августе было проведено пять таких испытаний. Как писал News.ru, в ночь на 10 сентября КНДР дважды запустила несколько снарядов в сторону Японского моря. Было установлено, что запуски производились с полигона близ провинции Пхёнган.